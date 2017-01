INVITÉE RTL - L'écrivaine Michelle Jean-Baptiste conseille aux Français de viser "un objectif simple, précis, identifié et organisé dans le temps".

par Bernard Poirette , Ludovic Galtier publié le 01/01/2017 à 10:11

Pour avoir des chances d'être tenues, les bonnes résolutions doivent être précises. C'est le message distillé par Michelle Jean-Baptiste, auteure de Mes bonnes résolutions en action, au micro de RTL ce dimanche 1er janvier. "On confond souvent les bonnes résolutions avec les souhaits, les fantasmes, les intentions. On est souvent sur des objectifs flous. Pour qu'une résolution soit bonne, il faut qu'elle soit positive. Une résolution, c'est quelque chose qui dénoue une situation et qui est une décision avant tout", explicite cette avocate de formation, qui conseille aux Français de viser un "objectif simple, précis, identifié et organisé dans le temps".



Pour résumer, celle qui a déjà rédigé le livre Vie Pro Vie perso : le cocktail gagnant ! l'assure : "Préparez-vous comme des sportifs pour tenir vos bonnes résolutions. Ça devrait le faire", termine l'écrivaine, qui envisage, de son côté, de se déconnecter plus régulièrement de son portable.