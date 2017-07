Bac de français : 58 copies perdues dans le Val d'Oise

publié le 12/07/2017 à 15:12

Toutes les copies des élèves de première économique et sociale du lycée Galilée (Cergy) ont été perdues par une enseignante du Val d'Oise. Un courrier de l'établissement adressé aux familles leur a annoncé lundi que leur "enfant fait malheureusement partie des élèves impactés par la perte des copies". Il précise aussi que "malgré toutes les recherches qui ont été faites, aucune (copie) n’a pu être retrouvée", comme le rapporte Le Parisien.

Ces élèves de première ont eu la mauvaise surprise de voir l'inscription "absent" sur les affichages de résultats de bac de français lundi. Ils ont appris par l'établissement quelques minutes plus tard qu'il s'agissait de la procédure lorsqu'aucune note n'est rentrée.





Les lycéens devront repasser leur épreuve le 6 septembre à 14 heures, sur une proposition du service Inter-académique des Examens et Concours (Siec). Cette session exceptionnelle aura lieu dans l’établissement privé Notre-Dame de Sannois. Les résultats seront alors connus en octobre, alors que les lycéens auront entamé leur année de terminale. Un été qui s'annonce plus studieux que prévu pour ces élèves.