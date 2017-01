Le logeur présumé de plusieurs membres du commando du 13 novembre clame son innocence depuis sa cellule de la prison de Villepinte.

par Léa Stassinet publié le 16/01/2017 à 16:42

Ce ne serait pas sa première lettre, mais bien la suite d'une longue série. Dans un courrier envoyé à l'un des juges chargés de l'enquête sur les attentats du 13 novembre et que TF1 a pu consulter, Jawad Bendaoud réclame la levée immédiate de son placement à l'isolement et son transfert dans une autre prison, affirmant qu'il "pète un plomb".



Depuis sa cellule de la prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis, "Jawad le logeur" s'adresse à Jean-Marc Herbaut, juge à la section antiterroriste à Paris. "Vous êtes juge d'instruction, on aurait dit vous êtes scénariste (...) vous attendez quoi je pète une durite (sic)", écrit-il le 1er octobre 2016. Jawad Bendaoud avait déjà fait parler de lui le 16 septembre dernier, lorsqu'il avait tenté de mettre le feu à sa cellule.

Jamais j’aurais pu imaginer une seule seconde que je venais de serrer la main aux individus qui venait de commettre les pires attentats perpétré en France Jawad Bendaoud Facebook Twitter Linkedin

Dans sa lettre (non corrigée, ndlr), le logeur présumé des terroristes revient en détails sur la soirée du 13 novembre 2015, et notamment sur l'hospitalité offerte à Abdelhamid Abaaoud, le cerveau des attentats de Paris, de sa cousine Hasna Aït-Boulahcen et de son complice Chakib Akrouh. "J’étais dans le salon avec mon père je mangais des lentilles au bœuf. J’ai senti un truc louche mais jamais j’aurais pu imaginer une seule seconde que je venais de serrer la main et offert un toit du coca cherry, de l’oasis aux individus qui venait de commettre les pires attentats perpetré en France", explique Jawad Bendaoud.



Il promet dans son courrier de rester dans le droit chemin une fois sorti de prison. "Plus jamais de ma vie je referais quoi que ce soit d’illégal quitte à manger des conserves au Resto du Cœur, la poisse me colle à la peau".



Le suspect âgé de 30 ans dit regretter son geste. "J’avais tout pour réussir j’ai passé mon code de la route en accéléré je l’ai obtenu sans problème (…) j’ai tout perdu". Isolé dans sa cellule, il avoue même penser au pire. "Vous cherchez quoi au juste qu’a force de craquer je comette l’irréparable je suis quelqu’un de violent depuis tout jeune (…) si je commet un acte violent on va dire c’est un terroriste Jawad mais mort de rire".