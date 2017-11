publié le 21/11/2017 à 17:00

Près de trois ans après les attentats de janvier 2015, les investigations se poursuivent. Deux hommes et une femme ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la fourniture des armes liées aux attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo, la policière à Montrouge et l'Hyper Casher de Vincennes, ont indiqué des sources concordantes mardi 21 novembre.



Une femme de 28 ans a été interpellée lundi 20 novembre en Haute-Marne et un homme de 46 ans dans le département des Ardennes par les enquêteurs de la Sous-direction antiterroriste (Sdat), a précisé une source judiciaire. Mardi 21 novembre, un second homme domicilié à Reims a été arrêté. La Sdat cherche à établir s'ils ont pu jouer un rôle d'"intermédiaires" dans la fourniture des armes utilisées par les tueurs.

Le 7 janvier 2015, les auteurs de l'attentat contre le journal satirique, les frères Chérif et Saïd Kouachi, avaient tué douze personnes. Le lendemain, Amédy Coulibaly avait tué une policière municipale à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, avant d'abattre quatre hommes de confession juive lors d'une prise d'otages le 9 janvier dans un supermarché casher de l'est parisien.

Des zones d'ombre demeurent

L'enquête s'est accélérée ces derniers mois avec la mise en examen de six nouveaux suspects depuis avril. Treize hommes sont à ce jour poursuivis, soupçonnés à des degrés divers d'avoir apporté une aide logistique à Amédy Coulibaly. Tous nient avoir eu connaissance du projet terroriste.



Deux ans et demi après les attaques, les premières d'une vague d'attentats jihadistes sans précédent en France qui a fait 241 morts depuis 2015, les investigations n'ont pas permis d'établir où ni comment les frères Kouachi se sont procurés leur arsenal. Les enquêteurs ne sont jamais parvenus non plus à décrypter les messages contenus dans les boîtes mail des trois assaillants.



D'autres zones d'ombre demeurent, notamment concernant d'éventuels complices ou commanditaires au sein des mouvances liées au groupe État islamique ou à Al-Qaïda. Les enquêteurs se demandent aussi si c'est Amédy Coulibaly qui avait blessé par balles, le 7 janvier, un joggeur à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).