On n'est pas forcément d'accord du 14 juillet 2017

et Cécile De Sèze

publié le 14/07/2017 à 11:15

Sa fille, Camille, fait partie des 86 personnes tuées par le camion fou de Nice. Le 14 juillet 2016, un terroriste fonce dans la foule agglutinée sur la promenade des Anglais pour regarder le traditionnel feu d'artifice. En trois minutes, il fait plus de 86 victimes de toutes nationalités, religions, âges... Camille avait 27 ans.



Sa mère, Anne Muris, lors de cette journée de commémorations, redoute d'être "submergée par l'émotion et les retours qui vont être faits". Impliquée dans l'Association "Promenade des Anges", qui regroupe les familles de victimes, elle a beaucoup travaillé sur cette journée. "J'espère que les messages et symboles seront bien compris, bien interprétés", ajoute-t-elle.

Anne Murris a "une pensée pour tous nos disparus, pour tous nos blessés physiques et choqués. Pour toutes les personnes victimes du terrorisme, au-delà de notre région. Et surtout un message d'universalité avec beaucoup de liberté, d'égalité, de fraternité."

"Lorsque nos Républiques sont endeuillées, que nos nations sont ensanglantées, lorsque nos valeurs sont bafouées, c'est tout un monde - avec un grand M - qui doit se réveiller. Ces vies volées doivent cimenter nos libertés", clame-t-elle.