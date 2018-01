Angers : deux têtes de sangliers retrouvées aux grilles de la future mosquée

et AFP

Deux têtes de sangliers ont été accrochées aux grilles du chantier de la future mosquée d'Angers, a-t-on appris vendredi 26 janvier auprès de la mairie. "Cet acte raciste est totalement inacceptable et je le dénonce avec la plus grande fermeté", a fait savoir dans un communiqué le maire, Christophe Béchu, qui a quitté son ancien parti Les Républicains, en décembre 2017.



"Des agissements de la sorte sont intolérables dans une République, et doivent être punis au regard de la loi", a souligné Christophe Béchu, qui a affirmé son soutien à l'association qui porte le projet de mosquée, en construction dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi et ont été découverts par les ouvriers du chantier, à leur arrivée au travail.