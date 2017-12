Angers : 16 étudiants de l'ENSAM brûlés lors d'un bizutage

publié le 19/12/2017 à 23:24

C'est un rituel horrifiant auquel ont assisté ces étudiants. Seize étudiants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) d'Angers dans le Maine-et-Loire, ont été brûlés par des cuillères chauffées à blanc. Cette "période de transition des valeurs" s'est déroulée le 11 octobre dernier. Cette épreuve est intitulée "illusion de tatouage".



"Il y a un mythe qui veut que chaque gadz’art [surnom que se donnent les étudiants de l’Ensam, ndlr] a le numéro de sa famille tatoué sur la fesse. Normalement, c’est une espèce de mise en scène où on fait croire aux première année qu’on va les tatouer. On passe un glaçon [pour simuler la brûlure] et après tout le monde rigole. Mais là, les choses ont été mal maîtrisées," a expliqué le directeur de l'Ensam, Laurent Champaney, dont les propos ont été rapportés par Le Monde.

Sur Internet, des photos circulaient montrant des bras sur lesquels sont tatoués des chiffres. Ces chiffres sont censés représenter le numéro de leur "famille gadz'art". Sitôt les faits connus, Laurent Champaney a averti le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal. L'inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (IGANER) a ouvert une enquête. La commission disciplinaire est convoquée pour le 10 janvier.