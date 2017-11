Allocations : un Français sur trois ne fait pas la demande

publié le 14/11/2017 à 08:29

Des familles et des personnes âgées ne savent pas qu'elles ont droit à des aides. Résultat, 34% des personnes éligibles aux aides n'en bénéficient pas, soit une personne sur trois. C'est ce que rapporte Adessadomicile, la Fédération nationale d'aide, d'accompagnement et de soin à la personne dans une étude sur les difficultés d'accès aux aides handicap, dépendance, famille.



Une personne de 75 ans qui a du mal à se faire à manger a droit à des aides. Une famille, dont l'un des parents a un accident et des difficultés à s'occuper des enfants, peut également bénéficier d'un soutien humain.

"Vous êtes une maman qui attend un enfant et vous avez besoin d'une aide parce que vous n'avez plus de compagnon, pour les repas et les accompagnements à l'école, c'est une professionnelle qui vient vous aider pendant 3 à 6 mois," explique Hugues Vidor, directeur général de la Fédération Adessadomicile, "et des familles ne le savent pas. C’est ça le scandale."



Certains renoncent volontairement

Néanmoins, certaines personnes renoncent volontairement à être aidées à cause des démarches trop complexes. La fédération de service à la personnes dénonce un système trop opaques, rien que pour l'Apa, allocation personnalisée d'autonomie, destinée aux personnes âgées qui vivent chez elles.



C'est un peu plus d'un million de personnes qui en bénéficie actuellement mais les organismes estiment que 2 millions de personnes y auraient droit et ne la demande pas. Si tout le monde réclamait l'Apa, cela pourrait coûter 4 millions d'euros supplémentaire par an à l'État.