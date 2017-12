Alain Soral de nouveau condamné pour incitation à la haine raciale

et AFP

publié le 22/12/2017 à 21:48

Il était absent de l’audience, mais cela n’a pas empêché les juges de condamner, une nouvelle fois, Alain Soral. L’essayiste d’extrême droite a écopé de six mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d’amende pour la publication de caricatures antisémites sur son site Égalité et réconciliation. La condamnation pour "incitation à la haine raciale" devra par ailleurs apparaître sur la page d’accueil du site internet.



L’auteur des dessins, Zéon, a de son côté écopé de 3.000 euros d’amende. Ce dessinateur controversé avait été distingué lors d’un "Concours international de dessin de caricatures sur la Shoah" mis sur pied par une structure originaire d’Iran. Sa caricature représentait une caisse enregistreuse surmontée de l’entrée du camp d’Auschwitz, affichant la somme de 6 millions, en référence au nombre de Juifs assassiné par les Nazis dans les camps de concentration.

C’est la deuxième fois qu’Alain Soral est condamné en décembre 2017. En début de mois, il avait écopé d’une amende de 6.000 euros pour la publication et la mise en vente, toujours sur son site, d’une affiche jugée négationniste, diffamatoire et incitant à la haine envers les juifs.