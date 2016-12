INVITÉ RTL - Le chef cuisinier français, qui a sorti son livre de recettes, a livré quelques conseils à l'approche des fêtes de fin d'année.

par Florence Cohen publié le 22/12/2016 à 19:39

Il est l'un des pontes de la cuisine française. À Paris, Monaco, Londres ou encore Manchester, Alain Ducasse a su se faire un nom. Le chef triplement étoilé a récemment publié son livre de recettes intitulé "Ducasse chez vous". "Ce sont des recettes légèrement simplifiées. On a fait les photos du pas à pas, la rigoureuse sélection des produits, la parfaite préparation, le juste assaisonnement, la juste garniture, la parfaite réduction, l'harmonie des mets et des vins", détaille-t-il même s'il convient aisément qu'il faut "avoir une petite idée de la cuisine". "Le livre ne donne pas accès, immédiatement, à un fabuleux repas".



Une manière pour le chef cuisinier de montrer à un large public ce qu'il qualifie de "haute couture de la cuisine". "Cela nécessite un process, non pas long et compliqué, mais avec des étapes et des ingrédient. C'est la sophistication de la belle cuisine française", explique-t-il.



Et à quelques jours des fêtes de fins d'années, ce livre pourrait même être une véritable source d'inspiration pour certains cuisiniers amateurs. Mais le premier conseil d'Alain Ducasse repose avant tout dans le choix des produits. "Il faut s'adresser aux hommes et aux femmes que l'on connait. Son boucher, son charcutier, son poissonnier, son marchand d’huître (...) Je pense qu'il ne faut pas se compliquer, il faut surtout s'attacher à laisser du temps à la préparation qui sera faite en amont pour profiter. La cuisine ça se prévoit", lance-t-il. Et si vraiment, vous êtes en manque d'idées, le chef cuisinier tablerait sur un menu composé de saumon fumé, de fois gras de Chalosse, d'une volaille rôtie avec des racines et des truffes noires, et une bonne bouteille de Bordeaux.