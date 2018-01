Airbus : la production de l'A380 en danger

publié le 15/01/2018 à 14:44

L'avion A380 est de plus en plus menacé et Airbus prévoit d'arrêter leur fabrication faute de nouvelles commandes. Lancé en 2008, le programme A380 devait être le vaisseau amiral du groupe. "Je crois que c'est un appareil qui apporte encore beaucoup de satisfaction, à la fois pour les compagnies qu'il opère et à la fois pour ses passagers et usagers", nuance Françoise Vallin représente CFE-CGC chez Airbus.



"Je pense que c'est un appareil qui de par sa taille et ses dimensions, est un appareil qui inquiète. On ne passe pas une commande d'A380 sans avoir réellement derrière des perspectives d'import. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de compagnies hésitent à franchir le pas et à commander cet appareil. Airbus a vendu trois fois moins d'A380 que prévu aux compagnies du Golfe qui restent tout de même le client numéro 1 de ce gros porteur.

La représentante tient pourtant à rester positive en évoquant la visite du président français Emmanuel Macron en Chine, la semaine dernière. "Il pourrait y avoir des besoins, parce que la Chine déplace beaucoup de passagers et l'A380 était là pour répondre à un encombrement du trafic aérien. Je pense que cet appareil est toujours d'actualité et aurait toujours sa place dans ce contexte", estime Françoise Vallin.

Concernant les conséquences sur les emplois, elle n'exclut pas qu'il "puisse y avoir ce risque dans certains sites, si cette décision devait être prise".