Un tweet en forme de mea culpa. Le 1er janvier, le réalisateur français a condamné sur son compte Twitter l'agression d'une policière à Champigny-sur-Marne. Alors qu'elle était en intervention le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, l'agent a été projetée à terre et s'est faite rouer de coups. L'agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.



"Frapper une femme à terre dépasse toutes les lâchetés. Tout mes souhaits à la policière blessée", a réagi Mathieu Kassovitz quelques heures seulement après l'événement. "Les hommes et femmes derrière l’uniforme méritent le même respect que nous attendons d’eux", a t-il ajouté dans un second tweet.



Ces images de #Champigny sont horrible. Je n’ai pas d’insulte assez forte pour condamner ces fdp. Frapper une femme à terre dépasse toutes les lâchetés. Tout mes souhaits à la policière blessée. — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 1 janvier 2018

Un rebondissement inattendu, alors que le comédien s'était mis la police et une partie de l'opinion à dos après avoir critiqué une intervention menée le 23 décembre dernier dans un hôpital psychiatrique nantais. 24 policiers avaient été mobilisés pour une saisie de sept grammes de résine de cannabis récupérés dans la chambre d'un patient. Un butin jugé ridicule par l'acteur :

Bande de batards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @PoliceNationale https://t.co/EZSWQXSAgg — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 23 décembre 2017

Face aux réactions indignées, Mathieu Kassovitz s'était excusé le 29 décembre, toujours sur Twitter, sans pour autant abandonner ses revendications. Il avait alors évoqué un "problème relationnel" entre la police et la population.



Pas suffisant pour briser la polémique : le député LR Éric Ciotti adressait le même jour une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pour exiger des poursuites judiciaires à l'encontre du réalisateur. Cette publication avait inspiré à Mathieu Kassovitz un nouveau tweet polémique :



Je te bise Eric. Je te bise et te rebise. Je te prend je te retourne et je te bise. https://t.co/wvLUUl07Nq — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 30 décembre 2017