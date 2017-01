Les époux Fillon ont été entendus séparément dans les locaux de la police judiciaire de Versailles durant cinq heures.

> Le journal de 22h : François et Penelope Fillon sont sortis de leur audition Crédit Image : RTL Crédit Média : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Plus de cinq heures d'audition. François et Pénélope Fillon ont été entendus séparément dans les locaux de la police judiciaire à Versailles. Entendus en tant que simple témoins dans l'affaire présumée d'emplois fictifs. En tant que simple témoin, ils ont répondu aux questions des enquêteurs sur les emplois fictifs présumés.



Le couple est ressorti peu après 20h. Leur avocat a expliqué à l'issue de leurs auditions, que les époux ont "apporté des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Mme Fillon". "Comme il l'avait souhaité dès l'ouverture de l'enquête, François Fillon a été entendu, ainsi que son épouse à la demande du Parquet national financier par les enquêteurs de l'OCLCIFF", l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

À écouter également dans ce journal :

- PS : pour certains proches de Manuel Valls, pas question de soutenir celui qui représentera le Parti socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon. L'ancien Premier ministre lui n'assistera pas son investiture dimanche 5 février à la mutualité. Emmanuel Macron a d'ores et déjà récupéré les soutiens de cinq parlementaires. Avant de rencontrer, François Hollande jeudi à l'Elysée, Benoît Hamon a été reçu par le Premier ministre Bernard Cazeneuve cet après midi.



- Paris : un adolescent de 17 ans est mort poignardé ce lundi 30 janvier à Paris devant son lycée Charles de Gaulle dans le 20ème arrondissement. L'adolescent semble avoir été victime d'un règlement de comptes entre bandes.



- Grande-Bretagne : "Non au racisme, Non à Trump !" Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce lundi 30 janvier à Londres contre le décret anti immigration du président américain. Pour l'heure, malgré cette mobilisation dans les rues mais aussi via une pétition, la première ministre Theresa May refuse d'annuler la visite d'État de Donald Trump prévue dans les mois qui viennent.



- Canada : répondre par l'amour et la compassion. Le Premier ministre canadien refuse de répondre à la violence par la violence. Justin Trudeau s'est à nouveau adressé à une population sous le choc après l'attaque d'une mosquée à Quebec. Six personnes ont été tuées et huit autres blessées.



- Football : Jacques Rousselot, l'actuel président de l'A.S Nancy Lorraine sera candidat à la présidence de la fédération française de football face à Noël Le Graët en mars prochain.