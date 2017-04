publié le 25/04/2017 à 15:29

Il est appelé le retour du crime. Déjà emprisonné pour neuf meurtres, Francis Heaulme est de retour ce mardi dans un tribunal pour des faits remontant à plus de trente ans. Le 28 septembre 1986, Alexandre Beckrich et Cyril Beining, deux jeunes garçons de 8 ans, étaient retrouvés morts à Montigny-lès-Metz, non loin de Metz en Moselle. Et il est accusé d'avoir tué les deux enfants, sur un talus de la SNCF.



Ce jour-là, les deux garçons étaient sortis jouer avant le dîner. Leurs corps avaient été retrouvés peu avant 20 heures par les enquêteurs, les crânes enfoncés à coups de pierre, le bas de survêtement de l'un baissé. Condamné dans un premier temps, Patrick Dils, un adolescent de 16 ans à l'époque des faits, avait finalement été innocenté. Plusieurs témoignages avaient fini par confondre Francis Heaulme alors que cette affaire porte sa "quasi signature criminelle". Cependant, une seule certitude demeure : le tueur en série était-il présent dans le secteur le jour des meurtres ?

Pour les familles des victimes, ce procès est une nouvelle épreuve. Chantal Bening, la mère de Cyril explique n'être "pas bien du tout aujourd'hui". "Ce n'est pas que j'ai peur, c'est mon cinquième procès, mais non je ne suis pas bien. J'ai promis à mon fils que, jusqu'au bout, je ne céderai pas. À chaque fois que je vais au cimetière, je dis : 'Cyril, Maman va se battre, mais aide moi'", lance-t-elle au micro de RTL.

Avant de poursuivre : "Depuis ce matin, je me demande comment il a fait pour tuer deux enfants, sans que l'un se sauve. Mais comment il a fait ? Il faut qu'il m'explique", s'interroge-t-elle. Des questions qui durent depuis trente ans maintenant. "Si cela avait bien été fait dès le départ, je ne serai pas là, à aller au tribunal", déplore la mère de famille.



Reste à savoir si cette dernière arrivera à avoir des réponses. Depuis 2006, et la première mise en examen de Francis Heaulme dans cette affaire, le tueur en série n'a jamais avoué ce double meurtre de Montigny-lès-Metz. Il comparait jusqu’au 18 mai pour peut-être apporter certaines précisions.