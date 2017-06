publié le 15/06/2017 à 19:41

"Je ne suis pas venu aujourd'hui vous dire que l'affaire était résolue". Alors que plusieurs membres de la famille Villemin sont en garde à vue depuis mercredi 14 juin, la mort du petit Grégory reste un mystère. "Je ne sais pas qui est l'auteur" du crime, a expliqué le procureur de Dijon, Jean-Jacques Bosc lors d'une conférence de presse. Mais 32 ans après les faits, l'enquête sur l'assassinat du petit garçon de 4 ans dont le corps a été retrouvé dans la Vologne avance. Et ce grâce à un logiciel d'analyse criminelle baptisé Anacrim. Il a ainsi permis l'interpellation de l'oncle, la tante et la belle-sœur de Jean-Marie Villemin, le père de l'enfant. Cette dernière aurait été remise en liberté ce jeudi 15 juin enfin d'après-midi, selon BFMTV.



Mais comment fonctionne Anacrim ? Ce logiciel, imaginé à l'origine par les Canadiens a été conçu en 1990 par la gendarmerie. Il apporte aux enquêteurs un regard neuf, ces derniers étant souvent noyés par des milliers de procès-verbaux et des données techniques complexes à traiter comme les relevés de téléphonie, de comptes bancaires ainsi que les multiples auditions de témoins. Dans le cas de l'affaire Grégory, les gendarmes de Pontoise, spécialistes des cold cases c'est-à-dire les affaires non-résolues les plus anciennes, ont mis un an pour reprendre l'enquête à zéro.

Ils ont ainsi rentré dans la machine les procès-verbaux témoignant des déclarations de tous les protagonistes, celles où ils indiquaient notamment les endroits où ils se trouvaient le jour du crime. Tous ces éléments ont ensuite été passés au crible par le logiciel ultra-performant, qui a su déceler des incohérences dans les propos tenus à l'époque par les individus aujourd'hui en garde à vue. Ils ont ainsi pu être mis face à leurs contradictions. Mais les trois membres de la famille Villemin ont préféré "invoquer une disposition législative de droit au silence", a rapporté le procureur de Dijon.