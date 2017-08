Affaire Grégory : celui qui héberge Murielle Bolle décrit son nouveau quotidien

publié le 09/08/2017 à 18:08

Il a proposé d'héberger Murielle Bolle dans sa résidence secondaire. Qualifié de "samaritain", cet ancien maire, désormais retraité, s'est confié dans une interview donnée au Parisien. Il décrit la nouvelle vie de Murielle Bolle, témoin-clé de l'affaire Grégory. Une vie bien loin des caméras et de son environnement familial.



Particulièrement ému par la détresse de Murielle Bolle, le septuagénaire a expliqué tenter de lui remonter le moral à base "d'écrevisses préparés à la sauce américaine", "son plat favori" paraît-il.

La localisation de Murielle Bolle demeure secrète. Seul indice que la justice avait donné lors de sa libération : elle se trouverait dans une commune de la Nièvre, en Bourgogne. Celui qui l'héberge a précisé au quotidien qu'elle vit actuellement seule dans un appartement de 55 mètres carrés, avec "2 chambres, un séjour, un salle de bains". Le retraité précise que la décoration est principalement constituée de clichés de "Jean Gabin, Belmondo et de Bourvil". Il décrit une locataire discrète et peu expansive qui malgré tout semble se plaire dans sa nouvelle demeure.

C'était un acte d'humanité.





Cet habitant nivernais s'était manifesté spontanément par téléphone début juillet pour accueillir Murielle Bolle. Dans les colonnes du Parisien, il justifie ce choix : "Pour moi, Murielle est victime d’injustice de la vie. Alors quand j’ai appris que même l’église avait refusé de l’héberger, moi qui ne suis pas l’abbé Pierre, je me suis posé des questions. (...) C’était un acte d’humanité", a-t-il soufflé.



Sous contrôle judiciaire, Murielle Bolle doit pointer deux fois par semaine auprès des forces de l'ordre. Elle a également interdiction d'entrer en contact avec la presse ainsi qu'avec les protagonistes de l'affaire. "Si on voit son visage à la télévision, elle retourne en prison", avait précisé Me Jean-Paul Teissonnière, l'un de ses avocats.