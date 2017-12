Activités de Lafarge en Syrie : le groupe "regrette et condamne" des "erreurs"

et AFP

publié le 04/12/2017 à 03:43

Une "phase difficile". Voilà ce que traverse Lafarge, selon les dires de son président. Vendredi 1er décembre, trois cadres du groupe franco-suisse ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les activités de Lafarge en Syrie. Interrogé par Le Figaro, Beat Hess, le président du conseil d'administration du groupe, déplore "un problème pour la réputation" du groupe, en particulier en France.





"Il y a eu des erreurs inacceptables que le groupe regrette et condamne", a-t-il ajouté, jugeant qu'il s'était "sans doute retiré trop tard de Syrie". Le groupe franco-suisse est dans la tourmente depuis juin 2016 et les révélations du Monde sur les activités de Lafarge en Syrie. Le géant de la construction y est soupçonné d'avoir indirectement financé l'organisation État islamique pour faire tourner sa cimenterie dans le pays en guerre en 2013 et 2014.

Beat Hess, devenu président du conseil d'administration du groupe en mai 2016, a dit avoir "pleinement confiance en la justice française". "Si nous pouvons l'aider, nous le ferons", a-t-il assuré, rappelant que le groupe avait diligenté une enquête interne dès la révélation du scandale, menée par plusieurs cabinets dont Baker McKenzie.