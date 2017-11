600.000 automobilistes conduisent sans permis, selon la Sécurité routière

publié le 10/11/2017 à 23:00

C'est un chiffre en augmentation. D'après une récente estimation de la Sécurité routière, près de 600.000 automobilistes conduisent sans permis. C'est pourquoi l'organisme public lance une campagne d'information : "À conduire sans permis, sans assurance, on risque le pire." Les automobilistes ne savent pas toujours que rouler sans permis est un délit puni par la justice.



Cette piqûre de rappel s'adresse surtout aux jeunes. On estime qu'un tiers des conducteurs sans permis, ou qui roulent sans assurances, ont entre 18 et 34 ans. Si 2% des véhicules en circulation ne sont pas assurés, ils sont responsables de 10% des accidents les plus graves, avec un bond de 30% en 7 ans. Ce sont des délits qui peuvent êtres inscrits au casier judiciaire.

La conduite sans permis en récidive peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, avec confiscation du véhicule. Pour le défaut d'assurance, c'est le fonds de garantie qui indemnise les victimes. Mais, ce fonds doit être remboursé par le fautif et ce parfois pendant toute une vie avec des milliers d'euros à la clé.

Les radars pourront bientôt identifier les défauts d'assurance

Bientôt, les radars fixes ou embarqués pourront bientôt identifier les défaut d'assurance, grâce à un fichier qui est en train de se mettre en place, croisant celui des cartes grises et des assureurs. Il sera opérationnel dans un an.