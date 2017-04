publié le 07/04/2017 à 11:14

Dans le documentaire Moi Candidat, Canal+ montre l'envers de la politique. Arlette Laguiller, Dominique Voynet et Marie-George Buffet racontent aux journalistes certains moments où elles ont été victimes de sexisme. Invitée en direct du Social Studio de RTL, Ségolène Royal, candidate à la présidentielle 2007, confie que "le sexisme est encore présent". "Il est peut-être plus dissimulé, mais il existe encore. Non seulement dans la vie politique, mais aussi dans la vie professionnelle. Dans la politique, ce sexisme peut être violent. Quand une femme fait une erreur, on dit qu'elle fait une bourde. Quand un homme en fait une, on dit qu'il est un peu fatigué. On l'entend en permanence".



La ministre de l'Environnement estime que les femmes dans le monde professionnel subisse le même genre discrimination. "On attend des femmes qu'elles soient parfaites. Dès qu'elles font une petite erreur, il y a une suspicion sur sa compétence, son intelligence, son équilibre mentale", explique Ségolène Royal.