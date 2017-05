publié le 02/05/2017 à 09:45

L'élection présidentielle n'est pas pliée, selon Richard Ferrand. Le secrétaire général d'"En Marche !" estime que "ceux qui penseraient l'inverse se tromperaient". "Il faut être humble, en campagne chaque jour partout en France. C'est ce que nous faisons sans arrêt depuis le résultat du premier tour".



Que propose Emmanuel Macron pour les retraités ? "Ce que nous voulons, c'est diminuer de 3,1% les cotisations que paient les salariés pour financer l'allocation chômage. Ça va faire du pouvoir d'achat en plus pour les salariés. Il faut transférer ce manque à gagner sur une augmentation de 1,7% de la CSG. Nous ne faisons pas perdre de pouvoir d'achat aux retraités, car nous supprimons aussi la taxe d'habitation. Il y a aura une meilleure prise en charge de tout ce qui est relatif aux lunettes et aux problèmes dentaires. Au total, les retraités gagneront plus d'argent", explique le secrétaire général d'"En Marche !".

Pour réduire le chômage, Emmanuel Macron souhaite "favoriser l"investissement privé et public", comme l'explique Richard Ferrand. "Il faut ensuite investir massivement dans la formation. Sur le terrain, on voit des gens qui ne trouvent pas de travail et des employeurs qui ne trouvent pas de salariés. Il faut accompagner celles et ceux qui font leurs parcours de retour vers l'emploi. Il faut aussi faire en sorte que notre société soit moins administrative. Il faut simplifier le Code du travail", ajoute-t-il.