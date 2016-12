Journal de 7h30 : Hollande veut briller lors de son allocution de fin d'année

REPLAY - François Hollande enregistrera son allocution ce vendredi 30 décembre en fin d'après-midi dans le salon Alexandre III de l'Élysée.

par Jérôme Florin , Marie Guerrier publié le 30/12/2016 à 08:03

François Hollande enregistrera son allocution ce vendredi 30 décembre en fin d'après-midi dans le salon Alexandre III de l'Élysée. Un exercice lors duquel le chef de l'État souhaite marquer l'histoire, puisque ce seront ses derniers vœux aux Français. Des vœux qu'il souhaite très personnel. Par conséquent, il en écrira chaque ligne afin de marquer les esprits, comme ont réussi à le faire certains de ses prédécesseurs.



Le 31 décembre 1994, François Mitterrand apparaît amaigri et très affaibli. La voix blanche, il dresse le bilan des années écoulées, mais l'avenir se dessinera sans lui. Douze ans plus tard, en décembre 2006, c'est à Jacques Chirac de prononcer ses derniers vœux. Il vante alors son bilan, sans évoquer l'avenir au moment où la droite loue Nicolas Sarkozy. Le cas de figure est bien différent pour François Hollande, qui a déjà jeté l'éponge. Reste à savoir de quelle manière il fera ses adieux aux Français.

À écouter également dans ce journal :

- Syrie : un cessez-le-feu global en Syrie entre régime et rebelles est entré en vigueur jeudi à minuit (23h à Paris), en vertu d'un accord conclu sous l'égide de la Russie et de la Turquie, sans les Etats-Unis.



- Terrorisme : les célébrations de la nouvelle année se feront sous haute sécurité. Près de 90.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés sur l'ensemble du territoire.



- Affaire Sauvage : désormais libre, Jacqueline Sauvage a entamé jeudi sa nouvelle vie, hébergée par l'une de ses filles dans le Loiret. Sans encore de "projet concret" après 4 ans de prison, mais avec l'envie de "remercier la France et François Hollande".



- États-Unis : Barack Obama a pris jeudi une série de mesures contre les services de renseignements russes en représailles de l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine, provoquant la colère du Kremlin qui a promis des mesures de rétorsion "adéquates".



- Belgique : un garçon de six ans vivant à Bruxelles était jeudi dans un état "très critique" après avoir dû rester 15 heures en pyjama sur le balcon de son domicile par un temps glacial en guise de punition, selon des informations de la presse belge confirmées jeudi par le parquet de Bruxelles.