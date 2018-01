À Matignon, Édouard Philippe a-t-il trouvé la mélodie du bonheur ?

publié le 10/01/2018 à 12:40

"Sa discrétion va parfois de pair avec une certaine lenteur. Édouard Philippe n'est pas rapide au démarrage". Dans un article publié ce mercredi 10 janvier, L'Express dresse un portrait d'un premier ministre "qui n'aurait pas dû être là" mais qui a néanmoins "trouvé son style". La méthode Philippe ? "Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux".



Nouvelle ère politique et donc nouvelle ère à Matignon. Et tout commence par une question de tempo. "Lorsqu'il monte dans son Falcon, Édouard Philippe sort une petite enceinte portative qu'il branche à son iPhone pour écouter un peu de rock. Bob Dylan, Coldplay, Bruce Springsteen...", raconte L'Express qui précise que "de mémoire d'avion gouvernementale, on n'avait jamais vu cela".

Le premier ministre n'hésite pas non plus à donner de sa voix. "Le matin de la mort de Johnny Hallyday, il est arrivé à son bureau en chantant Que je t'aime ! à tue-tête".

Une prise de fonction crescendo

Le chef du gouvernement prend peu à peu ses marques et comble son retard par rapport au programme présidentiel d'Emmanuel Macron. "Il y a aujourd'hui une appropriation beaucoup plus forte chez le Premier ministre de toute la logique du programme du président", indique l'Élysée. Selon le magazine, le trait de caractère d'Édouard Philippe à Matignon est la discrétion, "voulue ou subie". Elle deviendra même "l'une des caractéristiques de l'équipe gouvernementale".



Mais attention, Matignon, ce n'est pas La Croisière s'amuse, précise L'Express qui raconte une dispute entre le Premier ministre et un directeur d'administration. "Il lance : 'Je vous ai posé une question, je veux une réponse claire'. Un témoin raconte : "Sur son front, on croyait lire : 'si tu réponds mal, tu gicles'. Mais la plupart du temps, ça chambre".

Je réussis à sortir régulièrement d'ici et je me sens bien entouré, par les ministre et mon cabinet Édouard Philippe à "L'Express" Partager la citation





Et cette bonne ambiance dépasse le seul cadre de Matignon. Les invités aussi le reconnaissent. À tel point que "même Marine Le Pen a demandé à revenir, dévoile l'hebdomadaire. Reçue, comme tous les chefs de parti, en novembre pour évoquer le mode de scrutin des élections européennes, la présidente du Front national, qui a trouvé Édouard Philippe 'très courtois', a sollicité un second rendez-vous pour évoquer ses problèmes bancaires, après que son compte ainsi que celui de son parti ont été fermés. Elle l'obtint : le 19 décembre, elle est de nouveau accueillie, en toute confidentialité, par le chef de gouvernement, qui lui garantit qu'une solution sera trouvée".



Ses proches ont surtout la solution de ce qu'il ne doit pas faire. Son conseiller, Gilles Boyer, résume dans L'Express : "S'il existe, c'est une catastrophe ! S'il n'existe pas, c'est une catastrophe ! S'il est populaire, c'est une catastrophe ! S'il est impopulaire, c'est une catastrophe ! S'il est loyal et donc pas autonome, c'est une catastrophe ! Mais s'il est autonome, c'est une catastrophe !". Mais une chose est certaine pour Édouard Philippe, il n'est pas seul : "Je réussis à sortir régulièrement d'ici et je me sens bien entouré, par les ministres et mon cabinet".