INVITÉ RTL - Le nouvel outsider de la primaire de la gauche concentre ses attaques contre le revenu universel de Benoît Hamon.

> Manuel Valls face aux auditeurs de RTL, lundi 23 janvier

par Julien Absalon publié le 23/01/2017 à 09:37

C'est sans doute la divergence la plus frappante entre les deux finalistes de la primaire de la gauche. Le revenu universel de Benoît Hamon, consistant à terme à octroyer 750 euros à tous les citoyens sans condition, concentre la plupart des critiques lancées par son concurrent Manuel Valls. Au micro de RTL, lundi 23 janvier, l'ancien premier ministre s'est évertué à défendre sa vision de la "société du travail".



"Le travail, ça reste le meilleur moyen de l'émancipation, à condition que ce soit un travail rémunéré", estime Manuel Valls, en opposition à Benoît Hamon voulant sortir de ce modèle de société. "Si c'est pour proposer le même revenu à tout le monde, du chercheur à celui qui en a le plus besoin, qui est en difficulté et au chômage, (...) c'est non. Donner 500, 600 ou 800 euros à chacun, ça n'est pas possible", ajoute l'ancien locataire de Matignon.



Pour discréditer le revenu universel, Manuel Valls oppose "le cœur et la raison" et tance la faisabilité du programme de Benoît Hamon : "Il ne faut pas être naïf, mais fort en regardant la réalité dans les yeux. Pas en imaginant je ne sais quelle mesure qui ne sera pas opérationnelle et qui ruinerait le pays. Le revenu universel, c'est 350 ou 400 milliards d'euros. C'est plus d'impôts, plus de déficit et plus de dette. Il faut sortir des ambiguïtés". L'ex-chef de gouvernement appelle ainsi son adversaire à cesser de "faire rêver" sur sa mesure. "C'est aussi cette vérité que nous devons, et que je dois, aux Français", conclut Manuel Valls.