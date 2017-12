VIDÉO - Nouvel An 2018 : les vœux très politiques de Marine Le Pen

publié le 31/12/2017 à 15:24

Visage grave, sourire rare. Une certaine tension se dégage des vœux adressés par Marine Le Pen dimanche 31 décembre. Une gravité que l'apaisant sapin situé derrière la présidente du Front national (FN) ne parvient pas à estomper durant les quatre minute que dure la vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et pour cause, la députée du Pas de Calais aborde tour à tour "l'horreur" du terrorisme, "l'effondrement" du clivage gauche-droite et la mondialisation qui menace de "dissoudre" la France.



La jingle entraînant et désuet à peine passé, Marine Le Pen entre dans le vif du sujet et dépeint une année 2017 très politique, voire "trop". Mais surtout, "une année où notre cher pays, comme de nombreux pays du monde, a connu l'horreur du terrorisme islamiste". Et Marine Le Pen de souhaiter ardemment que 2018 ne soit pas le théâtre de ces "scènes insoutenables". "Souhaitons que la nouvelle année verra l'éradication implacable des groupes monstrueux qui ont commandité ces abominables crimes contre l'humanité".



Le FN, "adversaire naturel du pouvoir"

Autre vœux de Marine Le Pen : ravir à Jean-Luc Mélenchon son statut auto-proclamé d'opposant numéro 1. Depuis "l'effondrement du clivage entre la droite et la gauche" grâce au peuple qui a "cassé le balancier qui rendait obligatoire une fausse alternance", Le Front national est l'"adversaire naturel du pouvoir". Cette fin des clivages, le FN l'avait anticipée, assure Marine Le Pen. D'un débat gauche-droite, le clivage se serait déplacé entre les partisans d'une mondialisation qui menace de "dissoudre" la France et "nationaux".

Un renouveau de la donne politique qui conduit le FN à s'engager dans "une année de travail". Et Marine Le Pen, qui prépare les européennes et sa candidature à sa propre succession à la tête du parti, d'inviter ceux qui "aspirent à donner à notre pays un avenir d'espoir, de puissance et de grandeur", à participer à cette "grande et belle refondation" du FN.