publié le 16/06/2017 à 09:51

Myriam El Khomri est candidate aux élections législatives dans la 18ème circonscription de Paris face à Pierre-Yves Bournazel, le candidat Les Républicains. Invitée du #RTLsocialstudio, l'ancienne ministre du Travail de François Hollande explique qu'il faut formuler une proposition de loi sur l'accueil des migrants dans les métropoles.



"Anne Hidalgo, Bernard Cazeneuve et Emmanuelle Cosse ont soutenu la création du centre humanitaire. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut améliorer et rendre beaucoup plus digne l'accueil des migrants, ce sont nos valeurs. Il y a un problème de fluidité des parcours. Il y a plus de 1.000 personnes qui sont à la rue. Ce n'est pas acceptable et ça crée une exaspération des riverains. Il faut réorganiser cet accueil sur le plan national en faisant appel à une forme d'égalité des territoires", explique Myriam El Khomri.

La candidate socialiste estime que ce projet de loi permettra "de réorganiser dans chacune des métropoles un premier centre d'accueil pour répartir l'effort sur l'ensemble du territoire. C'est une réponse très concrète à la situation".