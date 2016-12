Le président de la République a réagi aux déclarations du chef d'état-major des armées qui souhaite "une hausse progressive du budget de la Défense" pour atteindre les 2% du PIB.

> Sécurité : "Nous avons les ressources nécessaires par rapport à nos objectifs", affirme Hollande Crédit Image : Patrick KOVARIK / AFP Crédit Média : RTLnet

par Marie-Pierre Haddad publié le 21/12/2016 à 12:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Hollande riposte. À la sortie du Conseil des ministres, ce mercredi 21 décembre, le président de la République affirme que "le budget de la Défense a déjà été augmenté, tout au long du quinquennat. La loi de programmation militaire a été révisée à la hausse. Aucune loi de programmation militaire sous la Ve République n'avait été révisée à la hausse. Toutes avaient été mises en cause et abaissées".



"C'est une responsabilité que j'ai prise avec les Premiers ministres successifs, de faire que nos armées puissent être dotées des moyens indispensables pour assurer nos missions à l'extérieur, celles que j'ai moi même décidées pour assurer la protection des Français à l'intérieur, dans l'opération Sentinelle, et faire en sorte que nous puissions avoir une force de dissuasion qui soit crédible. Nous avons aujourd'hui les ressources nécessaires par rapport à nos objectifs mais il y aura encore dans les prochaines années à faire des efforts supplémentaires", a précisé le président de la République.



Le chef de l'État réagit à la suite de l'interview de Pierre de Villiers, chef des état-major des armées dans Les Échos. Il y demande "une hausse progressive du budget de la Défense" qui doit atteindre les 2% du PIB, contre 1,77% actuellement. Il indique qu'"on ne gagne pas une guerre sans effort de guerre".