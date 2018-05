Victime de menaces, Jean-Luc Mélenchon craint pour sa personne

publié le 25/05/2018 à 13:09

Certains diront que le leader de la France insoumise est complètement parano. Mais Jean-Luc Mélenchon craint pour sa personne depuis un an. Comme il le dit à ses amis, il a peur d'être agressé. Victime de menaces, le député des Bouches-du-Rhône, élu en juin dernier, confie dès lors qu'il ne sort plus beaucoup de chez lui. Et quand il sort, il est toujours accompagné d'une connaissance.



Alors que la France insoumise n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de son chef de file, Jean-Luc Mélenchon réclame dès lors la présence d'un officier de sécurité à ses côtés. Une demande a été déposée auprès de Gérard Collomb, l'actuel ministre de l'Intérieur. Mais la requête n'a pas abouti. En effet, la place Beauvau n'a pas jugé la menace suffisamment précise ou importante pour la prendre en compte.

Mais les menaces sont prises très au sérieux par le principal intéressé, qui avait déjà été ciblé lors de la campagne des élections législatives. Neuf hommes et une femme, tous issus de la mouvance de l'ultra-droite française, avaient été arrêtés alors qu'ils projetaient de commettre un attentat contre Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner notamment.