Marielle de Sarnez est en charge des Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

publié le 14/09/2017 à 14:24

Marielle de Sarnez à nouveau dans l'embarras ? Déjà contrainte de démissionner du gouvernement, l'ancienne ministre des Affaires européennes est à nouveau incriminée dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs des assistants parlementaires du MoDem. Il lui est reproché, du temps où elle était député européenne, d'avoir embauché du personnel qui travaillait, en réalité, pour le compte du parti centriste.



C'est en tout cas ce que l'une de ses anciennes collaboratrices à Strasbourg et Bruxelles a déclaré aux enquêteurs, selon Le Parisien du 14 septembre. "J'ai été son assistante personnelle, jamais son assistante parlementaire européenne", aurait affirmé Karine Aouadj lors d'une audition menée par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.

Des tâches accomplies pour Bayrou ?

Recrutée dans un premier temps en 2007 comme assistante de François Bayrou, elle expliquerait ainsi avoir eu un rôle se rapprochant plus de tâches de conciergerie que d'organisation d'un travail de député. Aussi, malgré la fin de sa collaboration avec le président du MoDem, elle aurait continué à travailler pour ce dernier.

L'avocat de Marielle de Sarnez, joint par le quotidien, s'oppose à cette version : "Ma cliente a versé des preuves par centaines du travail accompli pour chacun de ses assistants parlementaires, dont Karine Aouadj".



Le 9 juin dernier, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "abus de confiance et recel de ce délit", après le signalement à la justice par un ex-collaborateur du Mouvement démocrate (MoDem) sur la réalité de son emploi comme assistant parlementaire auprès de l'ancien eurodéputé Jean-Luc Bennahmias.