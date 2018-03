Un Français sur trois est sensible aux idées du Front national

et AFP

publié le 30/04/2016 à 04:39

Un Français sur trois se dit aujourd'hui "souvent d'accord" avec les prises de position du Front national, une proportion en forte progression au cours des dernières années, selon un sondage Odoxa diffusé dans la soirée du 26 avril. Si 33% des personnes interrogées sont "souvent d'accord" avec le FN, une forte majorité des deux tiers, 67%, est d'un avis contraire. En avril 2002, les Français n'étaient que 19% à se dire d'accord avec les positions du FN, après la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle.



Si les sympathisants de gauche ne sont que 11% (contre 89%) à être "souvent d'accord" avec le Front national, c'est le cas de 29% des proches de la droite (contre 71%), selon cette enquête réalisée pour iTélé et Paris Match. Près de quatre Français sur dix (38%) estiment par ailleurs que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, elle ferait "ni mieux ni moins bien" que François Hollande. Ils sont 40% à penser qu'elle ferait "plutôt moins bien" et 22% qu'elle ferait "plutôt mieux".