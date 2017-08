"Transformation" et "action", les nouveaux mots d'ordre du gouvernement

et Marie Zafimehy

publié le 29/08/2017 à 09:18

"Il ne faut plus parler de réforme, les Français n'aiment pas ça". Pour la rentrée du gouvernement lundi 28 août, le message d'Emmanuel Macron à ses ministres était clair : il faut désormais "transformer" la France et privilégier "l'action".



Une consigne aussitôt respectée par le Premier ministre Édouard Philippe lors de sa conférence de presse. "Ce que nous préparons c'est une transformation, un budget de transformation" a-t-il martelé. Le Premier ministre a également relayé le second message du Président en garantissant la "grande volonté d'agir" du gouvernement.

Car la transformation souhaitée par Emmanuel Macron nécessite que le gouvernement agisse. Et à cet égard, le mot "action" est un autre mot-clé de la rentrée. Invité de RTL lundi matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a bien compris : "La seule bonne réponse c'est l'action, l'action immédiate, l'action forte".

Déterminés à engager la transformation économique du pays ! #RentréeGouv pic.twitter.com/DpGYDCwQpQ — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 28 août 2017

Emmanuel Macron demande également aux Français de ne pas écouter les pessimistes et de ne pas "céder aux cassandres". Il peut compter sur Gérald Darmanin pour faire passer le message. "Nous devons rassurer les Français, leur dire qu'il ne faut pas écouter les démagogues et les prophètes de malheur", a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics sur Europe 1 lundi matin.



Matraquer ces messages simples : c'est la riposte choisie par Emmanuel Macron pour enrayer sa chute dans les sondages.