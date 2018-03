publié le 28/04/2016 à 11:51

Le président Obama est venu cette semaine en Europe pour soutenir les négociations sur le Tafta, le traité transatlantique de libre-échange. Il a l’appui d’Angela Merkel. Mais cela suffira-t-il ? Car le traité souffre de nombreuses divergences et d'intérêts, qui aujourd'hui ne sont plus forcément dans le sens d'une ouverture des échanges. François Hollande, à un an d'une élection présidentielle, freine et veut sans doute laisser traîner la conclusion d'un traité qui est particulièrement impopulaire. Plus généralement les peuples occidentaux ne semblent plus aujourd'hui enclins à ouvrir leurs frontières, contrairement aux préconisations de Bruxelles et aux désirs des grandes firmes qui se frottaient les mains devant ce marché de plus de 800 millions de consommateurs. L'ère du temps a changé, et même les Allemands se montrent hostiles à un Tafta destiné à finir aux oubliettes.