publié le 26/04/2016 à 08:54

Les négociations sur le Traité commercial Europe-États-Unis, surnommé Tafta, ont repris à New York. Pour Matthias Fekl, secrétaire d'État au Commerce extérieur, les chances de signature du texte sont minces. "On s'éloigne des chances ou des risques, chacun jugera, de conclusion tout court. J'ai élaboré la stratégie française sur ce sujet et nous avons posé des principes. Il faut intégrer l'environnement. La transparence est encore largement insuffisante : il faut interdire des attaques devant des tribunaux privés où de grands groupes viennent remettre en cause des petits."



Matthias Fekl a été catégorique : "On ne veut pas signer à tout prix. Par ailleurs, moi, je ne vois pas l'Europe comme devant suivre le rythme des États-Unis. Il n'y a aucune raison de se mettre à la remorque de tel ou tel continent ou tel ou tel pays fut-il un partenaire ou un allié. Le premier ensemble économique au monde, c'est l'Europe. Le premier ensemble qui pèse dans le commerce international par sa valeur, par son poids, c'est l'Europe. Les critères et les exigences de la France n'ont jamais varié. La France est dans son rôle lorsqu'elle tient bon dans les négociations."