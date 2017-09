SFR, Bouygues Telecom et Orange (illustration)

publié le 05/09/2017 à 09:56

Vers la fin des mauvaises surprises pour les internautes ? La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a formellement mis en demeure les opérateurs de télécoms qui n'affichent pas explicitement certains frais supplémentaires pour leurs clients.



Il est reproché à Orange, SFR et Bouygues Telecom de communiquer des prix d'abonnements à l'Internet fixe qui n'incluent pas le tarif de la location de la box. Les consommateurs n’apprennent qu'au dernier moment qu'ils doivent s'acquitter d'une somme supplémentaire de 3 à 5 euros par mois pour bénéficier de l'offre. "Le prix annoncé dans vos publicités et communications commerciales doit indiquer la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur", a rappelé la Répression des fraudes dans son courrier, rapporte le quotidien Les Echos.

Il s'agit d'une petite victoire pour Free. L'entreprise de Xavier Niel avait clairement dénoncé cette pratique lors d'une récente conférence de presse. "Il est temps que tout le monde affiche le véritable prix des box", s'était insurgé Maxime Lombardini, directeur général de la maison mère Illiad.



Les opérateurs devront changer leurs informations tarifaires d'ici le 1er février 2018, prévient Bercy. En cas d'infraction, ils s'exposent à une amende peu dissuasive de 15.000 euros.