Sous Macron, les conseillers ministériels sont moins nombreux mais mieux payés

publié le 01/11/2017 à 11:37

Le nombre d'employés au sein des cabinets ministériels a été allégé. C'était l'une des volontés d'Emmanuel Macron peu après son arrivée à l'Élysée. Ainsi, les effectifs ont baissé de 47% par rapport au précédent mandat et gouvernement de Manuel Valls. Mais selon Le Canard Enchaîné de ce mercredi 1er novembre, les rémunérations des conseillers, elles, n'ont pas diminué. Elles ont même augmenté de "plus de 20% par personne, en moyenne. Le coût global des cabinet se réduit donc, en proportion, beaucoup moins que le nombre de conseillers : 117 millions d'euros contre 152 millions pour le dernier gouvernement Valls, selon les calculs de l'ancien député René Dosière", indique le journal.



Un document budgétaire précise que cette hausse serait due "à la fois à la réduction du nombre de ministères (30 contre 38) et par les limitations fixées par Macron (10 conseillers au maximum pour un ministre et 5 pour un secrétaire d'État, contre 15 et 10)", selon Le Canard Enchaîné. En pratique, certains semblent toutefois s'être affranchis de cette règle : "Le recrutement dans les administrations ministérielles de 'contractuels' dont le travail ressemble curieusement à celui des conseillers. Ou encore l'explosion du nombre des personnels 'support' (chauffeurs, officiers de sécurités, huissiers et gardiens, secrétariat)" connaît une hausse significative".

Autre point : "Si la rémunération moyenne brute se monte à 9.186 euros (contre 7.624 euros en 2016), tous les ministères ne sont pas logés à la même enseigne", ajoute le journal. Pour le ministère des Solidarités et de la Santé, c'est 11.665 euros par mois, le secrétariat d'État auprès du ministère des Armées, 11.300 euros et Matignon, 10.584 euros. En fin de classement, on retrouve le secrétariat d'État à la Cohésion des territoires, le ministère de l'Agriculture et le secrétariat d'État à l'Égalité femmes-hommes.