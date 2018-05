publié le 09/05/2018 à 12:23

Emmanuel Macron va réinvestir le fort de Brégançon. Le président de la République, accompagné de son épouse, passera le weekend des 12 et 13 mai dans ce lieu de villégiature des chefs d'État français. Le couple présidentiel arrivera sur place ce vendredi 11 mai en fin de journée et devrait y rester jusqu'au lundi 14 mai. Selon les informations de RTL, Brigitte et Emmanuel Macron veulent tester la résidence en vue d'y passer du temps au cours de l'été.



L'an dernier déjà, pour son premier été de président, Emmanuel macron avait envisagé de séjourner au fort de Brégançon avant, finalement, de se rabattre sur Marseille. Et pour cause : la résidence varoise, située sur la commune de Bormes-Les-Mimosas, avait été ouverte au public par François Hollande pour toute la période estivale. Compliqué, alors, de tout préparer pour accueillir les Macron.



Un endroit propice aux paparazzis

Le couple présidentiel va désormais pouvoir profiter de cette résidence avec vue imprenable sur la Méditerranée, mais pas des plus pratiques ni des plus confortables... Celle-ci ne comporte pas de piscine par exemple, mais une très jolie plagette en contrebas du fort... Mais la plagette - détail d'importance - n'est pas à l'abri des regards.

Les garde-côtes ont beau patrouiller, les paparazzis arrivent souvent à leur fin : décrocher une photo, forcément vendeuse quand bien même elle n'est pas forcément à l'avantage de ses occupants. François Hollande en avait par exemple fait les frais, d'où sa décision d'en faire un musée.



Emmanuel Macron veut se réapproprier ce lieu de pouvoir. Le chef de l'État, attaché aux symboles qui assoient l'autorité présidentielle, ne pouvait qu'être séduit par le fort de Brégançon, installé sur son promontoire.

Chirac photographié en tenu d'Adam

En 1968, le général de Gaulle avait fait du fort de Brégançon la résidence officielle des présidents de la République française. Mais la plupart de ceux qui ont précédé Emmanuel Macron à la fonction présidentielle n'ont pas apprécié ce lieu, jugé austère et confiné.



François Hollande, lui, avait préféré la résidence de la Lanterne, à Versailles. Avant lui, Nicolas Sarkozy appréciait plus volontiers aller au Cap Nègre, dans la résidence de la famille de son épouse. Quant à Jacques Chirac, il doit garder un mauvais souvenir de son passage au fort de Brégançon, où il avait été photographié en tenue d'Adam, avait alors rapporté le Canard Enchaîné en 2001.