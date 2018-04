SNCF : fin de l'embauche au statut des cheminots au 1er janvier 2020

et AFP

publié le 18/04/2018 à 12:14

Le gouvernement ne semble pas perturbé par les mouvements de grève lancé par les cheminots contre la réforme de la SNCF. Et alors que la 4e vague de la grève perlée débute ce mercredi 18 avril, Matignon avance vers la réforme sans sourciller. Ainsi, après le vote du nouveau statut mardi par l'Assemblée nationale, les services du premier ministre annoncent que la fin du statut de cheminot interviendra le 1er janvier 2020.



Plus précisément, c'est la fin des embauches sous ce statut qui prendront fin à cette date. "Il était logique de tout aligner sur cette date qui correspond notamment au début de la reprise de la dette de la SNCF et la transformation du statut de l'entreprise", a indiqué Matignon à l'AFP. La décision a fait l'objet d'une concertation sous la direction de la ministre des Transports Elisabeth Borne.