Sébastien Lecornu est l'invité de RTL

Quel avenir pour les terres agricoles de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, après l'abandon du projet d'aéroport ? Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire doit se rendre à Nantes ce mardi 20 et mercredi 21 mars pour tenter de le déterminer. Une visite au programme chargé fait de concertations avec les élus locaux, les zadistes et les agriculteurs.



L'évacuation des terres après la trêve hivernale, promise par le gouvernement le 17 janvier, figure aussi au menu des discussions. Or sur place la situation reste tendue alors que des dégradations par des zadistes des travaux de réfection de la route des Chicanes ont été recensées dans la nuit de mercredi à jeudi 15 mars.

Mais la préfète de la région Pays de la Loire a tendu la main aux occupants du site, lundi 19 mars, en ouvrant la porte à des "projets agricoles au sens large" sur la zone, sous la forme de titres d'exploitation temporaires, délivrés à tous ceux qui accepteront de régulariser leur situation.

Le résultat du premier comité de pilotage sur la gestion des terres ayant réuni les élus locaux, des syndicats agricoles et des représentants d'associations sous la présidence de la préfète. Quelle solution le gouvernement compte-t-il privilégier dans ce contexte ?

