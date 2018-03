publié le 28/01/2018 à 07:59

Plusieurs centaines de riverains de l'aéroport de Nantes-Atlantique ont réservé un accueil houleux à la ministre des Transports Élisabeth Borne samedi 27 janvier. Des cris et des sifflets ont accompagné son déplacement. Certains ont qualifié le président Emmanuel Macron de traître, d'autres ont même brûlé leur carte d'électeur. Le référendum de l'été 2016 a eu beau valider le projet de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement y a renoncé il y a dix jours. Les habitants qui vivent dans l'axe de la piste de l'actuel aéroport, vont donc continuer à devoir supporter le fracas des avions.



"On nous a trahis", lance une habitante. "Le bruit des avions, ça énerve ! Quand vous avez 90 vols par jour au-dessus de la tête…", souffle un autre riverain de l'aéroport nantais. Des habitants de la zone pensaient être débarrassés des bruits des réacteurs. L'aménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique freine aussi leurs velléités de départ : en raison de la situation géographique, leurs maisons sont invendables.

- Quatre hommes briguent le poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Les candidatures de Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel ont été validées samedi. Les militants choisiront en mars, avant le congrès du parti début avril.

- Sur les fiches de paie de janvier, les effets des premières réformes fiscales du gouvernement sont pris en compte, avec la baisse des cotisations de chômage et maladie, et la hausse de la CSG.



- Petite révolution dans le domaine de la chasse, puisque les chasseurs peuvent désormais utiliser des dispositifs silencieux pour protéger leur audition. L'association pour la protection des animaux sauvages dénonce cette décision, les tirs ne feront plus fuir les animaux.



- En Ligue 1, Metz garde le moral. Bons derniers du classement, les Messins se sont imposés samedi soir contre Nice (2-1), lors de la 23e journée. Plus tôt, le PSG a largement battu Montpellier (4-0), avec le 157e but d'Edinson Cavani, record dans l'histoire du club.



- En Ligue 1, les deux dauphins du PSG jouent ce dimanche. Lyon, 2e au classement, se déplace à Bordeaux (17h). Les Lyonnais sont en forme, notamment quand ils jouent à l'extérieur. Monaco, 3e, joue à Marseille (21h) pour le choc de la 23e journée.