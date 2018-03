Sarkozy en garde à vue : fin de l'audition de Brice Hortefeux

publié le 21/03/2018 à 01:03

Le bras droit de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, est sorti de son audition au soir du mardi 20 mars, après avoir été entendu pendant une journée par les policiers anticorruption de l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales). Les inspecteurs voulaient l'entendre dans le cadre de l'enquête tentaculaire sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007.



Son audition libre qui avait débuté ce mardi matin, s'est terminée peu avant 23h30, a précisé à l'AFP son avocat maître Jean-Yves Dupeux. L'ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy est sorti des locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à Nanterre, près de Paris, à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées.

Les juges s'intéressent à des flux financiers impliquant des protagonistes liés au régime de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. D'anciens dignitaires de Tripoli et l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine ont évoqué la thèse de versements au profit de la campagne de Nicolas Sarkozy. D'autres responsables de ce pays les ont démentis et l'ancien chef de l'État a toujours rejeté ces accusations.