publié le 02/03/2017 à 08:44

Prise en charge à 100% des lunettes pour enfant, augmentation de la part de remboursement de la sécurité sociale... Chaque candidat à la présidentielle a annoncé les mesures qu'il appliquerait en matière d'optique s'il venait à être élu. Des promesses "complètement floues", s'insurge aussitôt Olivier Padieu. Le président du Syndicat national des opticiens réunis (SNOR), né au début du mois de février, attend plus de précisions, notamment quant au financement de ces promesses de campagne.



Le professionnel de l'optique appelle à ce que la Sécurité sociale prenne une part plus importante dans le remboursement des frais de santé. Aujourd'hui, celle-ci prend en charge 200 millions d'euros d'un marché en pèsent six milliards. Autre attente d'Olivier Padieu : baisser la TVA adossée aux lunettes. Dispositifs médicaux, les lunettes devraient être taxées à 5,5%, et non à 20% comme c'est le cas aujourd'hui.

Le syndicaliste "commence à rencontrer" les candidats pour faire entendre sa voix. Mais "on s'aperçoit que la priorité est sûrement ailleurs (...) On a beaucoup de mal à obtenir des rendez-vous" en raison de l'actualité, se désole Olivier Padieu, qui fait notamment allusion au "PenelopeGate" qui s'abat depuis quelques semaines sur la campagne de François Fillon.