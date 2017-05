Richard Ferrand visé par le "Canard Enchaîné", il réfute toute illégalité

et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/05/2017 à 22:11

Est-ce une affaire susceptible de mettre le gouvernement dans l'embarras ? Au moment où la loi sur la moralisation de la vie politique est en préparation, le Canard Enchaîné en date de mercredi 24 mai s'interroge sur certaines pratiques de Richard Ferrand. Le ministre de la Cohésion des Territoires est cité pour des faits qui remontent à l'époque où l'ancien député socialiste du Finistère, fidèle d'Emmanuel Macron, était à la tête des Mutuelles de Bretagne.



En 2011, l'organisme à but non lucratif cherche un local et choisit de s'installer dans celui d'une société civile immobilière dénommée Saca. Sauf que la gérante de cette entreprise n'est autre que la compagne de Richard Ferrand. L'accord des Mutuelles lui permet même de décrocher, du même coup, un prêt bancaire avantageux pour rénover les lieux.

Richard Ferrand, contacté par nos confrères du Canard Enchaîné, assure qu'il n'y a rien d'illégal. Non seulement les Mutuelles de Bretagne n'ont pas été lésées, mais elles savaient parfaitement que sa compagne gérait Saca, explique-t-il : "Le prix était conforme au marché, et rien n’a été caché". Même son de cloche à Matignon, joint par RTL.

Son fils embauché comme assistant parlementaire

Autre singularité : le tout nouveau ministre recourt volontiers aux services de ses proches. Sa compagne a effectué des consultations juridiques pour les Mutuelles de Bretagne. De surcroît, son fils a été son assistant parlementaire durant quelques mois en 2014. Il a touché un total de 8.700 euros bruts, un montant qui reste loin des sommes conséquentes de l'affaire Penelope Fillon. Rien n'indique que ce travail octroyé par Richard Ferrand était fictif.



Sans s'avancer sur le fond, le Parquet national financier fait savoir auprès de RTL qu'il étudiera ces informations avec l'attention qu'elles méritent. Le gouvernement explique de son côté que la transparence a été respectée.