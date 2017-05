publié le 02/05/2017 à 08:37

"Banquier", "oligarchie", "Rotschild", "insensible", "agité", "instable"... Ce sont quelques uns des mots agités par Marine Le Pen et le Front national pour attaquer leur adversaire Emmanuel Macron. Autant de qualificatifs qui ne surprennent pas l'entourage du candidat à la présidentielle. "C'est le débit habituel de sottises du Front national", fustige Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement "En Marche !", au micro de RTL.



La contre-attaque vis-à-vis de Marine Le Pen ne s'est d'ailleurs pas faite attendre. "Elle, c'est surtout l'héritière de son père. Elle a hérité du Front national et de l'ensemble de ses défauts. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le Front national ? C'est une PME familiale, puisque nous avons le grand-père, la fille et la petite-fille qui est dans les starting-blocks. Ça fait quarante ans que le Front national essaie, à chaque élection présidentielle, de venir chercher les souffrances des uns et des autres pour les exploiter et essayer de faire des voix", s'insurge Richard Ferrand.

Pour conclure son réquisitoire contre le Front national, le député du Finistère ne manque pas d'évoquer des soupçons d'emplois fictifs concernant les assistants parlementaires du parti au Parlement européen, mais aussi l'absentéisme de ses eurodéputés. "Ce parti a une caractéristique : il n'aime pas l'Europe mais se nourrit au parlement européen, au point d'ailleurs de devoir rembourser cinq millions d'euros pour en avoir fait un usage abusif. Ils ne participe pas au travail au Parlement européen. Ils ne travaillent pas, ils font du cirque".