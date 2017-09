publié le 18/09/2017 à 21:35

Le 1er octobre, le montant de la pension de retraite de base va augmenter de 0,8%. L'information, révélée par le quotidien Les Échos, concerne les retraites au sein des régimes alignés (salariés du privé, RSI des indépendants, MSA des agriculteurs). Concrètement, cela correspond à 8 euros supplémentaires par mois pour une pension de base de 1.000 euros, et signifie que l'heure du dégel est enfin arrivée.



Désormais indexée sur l'évolution moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée sur les douze derniers mois, d'août à juillet, la revalorisation des retraites était au point mort ces trois dernières années : +0% en 2014, +0,1% en 2015 et +0% en 2016. Et pour cause, la revalorisation des pensions dépendait de trop faibles prévisions d'inflation.

Si les retraites grimpent en flèche, aucune augmentation de la retraite complémentaire des salariés du privé, cotisant à l'Agirc-Arrco, n'est prévue. Elle n'a pas été revalorisée depuis 2013.



Le minimum vieillesse porté à 900 euros en 2022

Alors que le gouvernement s'applique à présenter les dernières finitions d'un budget 2018 dévoilé au compte-gouttes, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé à nos confrères de BFMTV une revalorisation du minimum vieillesse que le candidat Emmanuel Macron a promis de porter à 900 euros à l'issue de son quinquennat.



L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), c'est son nom officiel, connaîtra "une augmentation de 100 euros par mois d'ici à la fin du quinquennat" d'Emmanuel Macron, a garanti le ministre Les Républicains, ajoutant que la hausse serait "extrêmement forte les deux prochaines années. On n'a jamais augmenté le minimum vieillesse comme cela", termine-t-il sans donner plus de détails. Le gouvernement lèvera le voile sur les dernières mesures mardi 27 septembre.