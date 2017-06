publié le 19/06/2017 à 03:46

Ce sera une plante rare à l’Assemblée nationale...s'il reste adhérent d'Europe-Écologie-Les-Verts. Le parti n'a, en effet, qu'un seul député élu, Éric Alauzet. Dans la 2 circonscription du Doubs, le député écologiste sortant l'a largement emporté face au candidat Les Républicains, avec 62,19% des voix. Mais Éric Alauzet est aussi très Macron-compatible.





Après avoir été investi par EELV et le PS, le candidat se revendiquait plutôt comme "sans étiquette". Il s’affichait même sur sa profession de foi "avec la majorité présidentielle", il prévoit d'ailleurs de siéger avec celle-ci. À noter que La République en Marche n'avait aligné aucun candidat face à lui dans cette circonscription.

Interrogé par France Bleu Besançon sur son adhésion à Europe Ecologie Les Verts mi-mai, Éric Alauzet répondait, sibyllin : "C'est compliqué. J'essaie de me projeter dans l'avenir dans une période où tout le monde chercher à cliver. Il faut être 100% d'un côté et 0% de l'autre. C'est très difficile, c'est mon pari. En tout cas ma marque, c'est l'écologie et ça le restera mais je ferai tout pour faire réussir ce gouvernement".



Et d’ajouter : "Non, je ne suis pas En Marche ! Je suis un candidat d'ouverture. C'est pour ça que j'ai essayé ... finalement ... un peu dans une logique sans étiquette, de rassembler l'ensemble du camp des écologistes, de la gauche, du progrès."



Moribond, le groupe EELV de l’hémicycle n’avait pas résisté aux divisions internes du parti, en mai 2016, entre la ligne pro-Hollande et ceux qui voulaient se rapprocher de la gauche de la gauche. Le groupe avait alors disparu.