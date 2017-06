publié le 19/06/2017 à 06:31

Emmanuel Macron dispose d'une large majorité. Il a les cartes en main pour agir. Cependant, en accordant plus de suffrages que prévu à l’opposition, les électeurs ont signifié au président de la République qu’ils le surveillent de près, qu’ils ne sont pas disposés à lui accorder une confiance absolue. Dominatrice en sièges de députés, La République En Marche a obtenu moins de voix que le PS et l’UMP en 2012 et 2007 après les victoires de François Hollande et de Nicolas Sarkozy.



Ses partisans sont nombreux et nettement majoritaires, mais plus nombreux encore sont les circonspects qui, en s’abstenant, ont décidé d’accorder au président l’opportunité de prouver ses capacités. Ses premières semaines depuis son investiture ont été particulièrement réussies. Sa prestance, sa capacité à endosser l’habit présidentiel ont permis à Emmanuel Macron d’asseoir sa majorité sans pour autant obtenir un blanc-seing. La société française reste fracturée, comme l’avait montré le premier tour de la présidentielle qu’il avait remporté avec l’un des plus faibles pourcentages de l’histoire de la Vème République et 3 autres blocs politiques très proches les uns des autres, représentés par Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon.

L’abstention forte ne doit cependant pas masquer la réalité. Désireux de sortir de la neurasthénie permanente qui accable le pays depuis trop d’années, convaincus ou résignés, les Français ont exprimé l’espoir de voir le président réussir. Ils lui en ont donné les moyens. Sa responsabilité est immense. Il ne s’agit plus seulement d’investir la fonction, mais d’entrer dans le concret des décisions et des réalisations. Les obstacles sont nombreux. Le président lui-même, averti par la nature du scrutin, devrait échapper à l’ivresse du pouvoir qui menace les vainqueurs.



Quelle relation avec Édouard Philippe ?

Mais son quinquennat s’ouvre à la fois sur une espérance et de grandes inconnues. Quel type de relation va-t-il entretenir avec son premier ministre ? Quelle marge d’action va-t-il lui laisser dans la mise en œuvre des décisions prises ? Édouard Philippe se trouve face à une majorité composée de députés qui, pour la plupart doivent leurs places à Emmanuel Macron. Il lui advient d’entretenir avec eux un dialogue fructueux, tout en imposant son autorité. Les textes qui arrivent s’annoncent périlleux. La loi sur le travail suppose une vraie concertation avec les partenaires sociaux, sans pour autant que le président puisse accepter de la voir dénaturée, sauf à perdre le crédit que la campagne lui a permis d’acquérir.



Avec François Bayrou, incapable de sonder les âmes et les cœurs, il a renoncé à "moraliser la vie publique". Le projet de loi a été rebaptisé "pour la confiance dans notre vie démocratique". Son impact est toutefois amoindri par les interrogations sur le comportement de quelques élus de La République En Marche et les enquêtes judiciaires ouvertes sur les agissements de Richard Ferrand et du MoDem. Le projet de loi sur la sécurité, destiné à supplanter l’état d’urgence va probablement donner l’occasion à Jean-Luc Mélenchon de donner de la voix dans l’Hémicycle.



Macron sur la scène européenne

Enfin, tout à son désir de relancer l’économie du pays, le président ne pourra pas oublier son engagement de respecter la règle des 3% pour ce qui concerne le déficit budgétaire, alors même que les dépenses engagées par le gouvernement de François Hollande rendent l’exercice injouable sans l’adoption de nouvelles mesures probablement contraignantes. La scène européenne s’annonce d’ailleurs comme le baromètre du prestige retrouvé de la France. Son entrée en matière, son entente avec Angela Merkel, ont permis à Emmanuel Macron de faire entendre la voix de la France. Il y a conquis une belle image auprès des Français, fiers de constater que leur pays était de nouveau pris en compte.



Ce jeudi, il passera un test grandeur nature en participant à son premier conseil européen. Ce rendez-vous avait enterré la réputation de François Hollande en 2012 lorsque, dès la première minute, il avait entériné le pacte budgétaire qu’il avait pourtant assuré vouloir rejeter. Emmanuel Macron a promis de réformer l’Europe pour qu’elle devienne une protectrice de ses ressortissants. Il se trouve dans l’obligation de démontrer son savoir-faire. Un président français qui se fait respecter de ses pairs obtient auprès de ses compatriotes un prestige bien utile pour réaliser ses objectifs sur la scène nationale.