publié le 23/04/2017 à 23:39

Depuis son QG de campagne, Nicolas Dupont-Aignan a indiqué qu'il annoncerait son choix pour le second tour "en début de semaine" après avoir réuni les instances de son parti. Alors que les électeurs ont porté Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête du premier tour le 23 avril, les candidats de la droite et de la gauche de gouvernement ont été éliminés dès le premier tour. "Nous assistons aujourd'hui à l'effondrement mérité des partis qui ont gouverné le pays depuis 30 ans", s’est félicité Nicolas Dupont-Aignan.



"Le résultat m'oblige à continuer le combat pour un patriotisme républicain", a poursuivi le souverainiste qui se dit "conforté" par les "deux millions de voix" qu'il a obtenues. "En homme libre, le moment venu, je ne me déroberai pas et je ferai part de mon choix", a-t-il ajouté, alors qu'il est crédité d'environ 5% des suffrages exprimés d'après les premières estimations.

Le Front national espère toujours un ralliement

"Je ferai part de mon choix comme je l'ai toujours fait, en prenant en compte uniquement, je vous le dis bien aujourd'hui, pour seule préoccupation l'intérêt supérieur de notre nation", a-t-il déclaré à son QG de campagne dans le VIIe arrondissement de Paris.

Présent sur le plateau de TF1 dimanche soir, Florian Philippot a annoncé qu'il demanderait à Nicolas Dupont-Aignan "d'être cohérent avec lui-même". "Nous partageons ensemble ce gaullisme, cet amour de la France et je pense qu'il sera cohérent au second tour", a confié le vice-président du Front national.