et AFP

publié le 28/11/2016 à 06:49

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et actuel président par intérim du parti Les Républicains, est l'invité de RTL ce lundi 28 novembre, au lendemain de la victoire de François Fillon lors de la primaire de la droite face à Alain Juppé au second tour. Sitôt la primaire terminée, la question du patron des Républicains s'est posée et l'actuel président semble vouloir prolonger l'aventure. "J'aime ce que je fais. Un parti, c'est très beau. Voir des gens d'horizons très différents unis par la même vision de la France, c'est profondément touchant", a déclaré Laurent Wauquiez.



"Mais ma force, c'est ma liberté. Je ne cherche pas de poste gouvernemental en 2017. Je ne suis pas là pour faire des petites négociations d'arrière-boutique", a clamé l'élu alors même qu'il était un soutien de Nicolas Sarkozy lors du premier tour. François Fillon a été désigné candidat à la présidentielle de 2017 par 66,5% des votants, face à Alain Juppé dimanche.

