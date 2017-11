Réforme de la fiscalité locale : "On va tous trinquer", avance Olivier Mazerolle

publié le 24/11/2017 à 22:05

Emmanuel Macron a finalement été applaudi par les maires de France lors du Congrès, jeudi 23 novembre. Et pourtant, il n'a pas apporté de nouvelles précisions sur l'avenir fiscal des communes, et même, de l'ensemble de la population française. "Emmanuel Macron s'est engagé dans un gymkhana fiscal, dont personne ne peut dire où il va nous conduire", explique Olivier Mazerolle. Le chef de l'État a promis une refonte globale de la fiscalité locale, après la suppression - probablement totale - de la taxe d'habitation. "Une taxe injuste", selon l'éditorialiste, "qui ne tient aucun compte des revenus du contribuable".



Si Olivier Mazerolle félicite Emmanuel Macron pour "la remise à plat", il s’interroge sur la compensation pour les communes de cette perte de fonds provoquée par la suppression de la taxe d'habitation. "Il ressemble à ces explorateurs qui s'avancent dans la jungle, en l’occurrence la jungle fiscale, sans savoir ce qu'ils vont y découvrir et comment ils vont se débrouiller pour surmonter les obstacles", image Olivier Mazerolle.

Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics disait, sur RTL, que le gouvernement allait faire des économies. Une "éternelle promesse", selon l'éditorialiste. "La compensation à la suppression de la taxe d'habitation, elle va venir par l'impôt, qu'il faudra bien prélever quelque part", ajoute-t-il. Et de conclure : "d'une manière ou d'une autre, on va trinquer".