publié le 26/04/2018

Après avoir été repoussée à plusieurs reprises, la remise du plan Borloo sur la politique de la ville a lieu ce jeudi 26 avril. Le rapport est remis à Matignon et non directement à Emmanuel Macron comme cela était prévu. "C'est un enjeu national. (…) On ne peut pas avoir dans nos banlieues autant de discrimination, de difficultés, 2,5 fois plus de chômeurs que dans les autres quartiers", statue le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, au micro de RTL ce jeudi 26 avril.



"Il est nécessaire de remobiliser, d'accélérer le travail de la République dans certains quartier, de ramener la République", estime le ministre. "Il est nécessaire de ramener des équilibres, de faire en sorte que ceux qui y vivent puissent, au niveau de l'éducation, de la sécurité, de la santé, de l'emploi, se retrouver à des situations comparables à celles du reste du territoire".