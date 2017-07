et AFP

publié le 04/07/2017 à 20:48

De Simone Veil à Laetitia Avia. En introduction de sa déclaration de politique générale, prononcée mardi 4 juillet devant l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a d'abord cité l'ancienne ministre récemment décédée avant de décrire durant quelques minutes le profil d'une nouvelle députée symbolisant le renouvellement de la classe politique.



"Je veux vous parler d'une autre femme, a-t-il lancé aux parlementaires. D'une femme qui, à la fin de l'été 2003, poussait les lourdes portes d'une grande école parisienne. Une jeune femme que rien ne prédestinait à entrer dans ce lieu. Une jeune femme qui a grandi en Seine-Saint-Denis, suivi une scolarité dans des établissements situés en quartiers d'éducation prioritaire. (...) Une jeune femme dont les parents, chauffeur bagagiste et aide-soignante, ne s'attendaient pas à ce qu'elle accède à cette grande école parisienne puis devienne avocate. Cette jeune femme siège aujourd'hui sur vos bancs." Cette jeune élue, jamais nommée par le Premier ministre, n'est autre que Laetitia Avia.

"Touchée"

Proche d'Emmanuel Macron, elle est devenue l'une des toutes premières femmes d'origine africaine élues à l'Assemblée nationale, en remportant la 8e circonscription de Paris. Jamais élue auparavant, elle a grandi en Seine-Saint-Denis, avant d'intégrer Sciences Po Paris, via les Conventions d'éducation prioritaire lancées au début des années 2000. Édouard Philippe s'est d'ailleurs attardé sur son cas pour souligner cette "politique publique" du directeur de Sciences Po de l'époque qui a "bousculé son institution pour l'ouvrir à des formes d'excellence peut-être un peu moins publiques".



Après avoir étudié à Paris et au Canada, elle devient avocate et cofonde un cabinet parisien qui travaille avec les PME. Repérée par Emmanuel Macron il y a presque dix ans, elle est recrutée par En Marche ! comme experte juriste puis rejoint la commission nationale d'investiture.



Peu après la fin du discours du Premier ministre, Laetitia Avia s'est dite "touchée par les mots" d'Édouard Philippe "et par la mise à l'honneur" de son parcours.

Touchée par les mots d'@EPhilippePM et par la mise à l'honneur de mon parcours en introduction de sa déclaration de politique générale. #DPG pic.twitter.com/Xo46HX3YUn — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) 4 juillet 2017